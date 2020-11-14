У вантажівці з «секонд-хендом» на кордоні виявили майже тонну нового товару Суспільство | 13-11-2020, 13:46 0 204

(ВІДЕО) https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-U-vantazhivci-z-sekond-hendom-na-kordoni-viyavili-mayzhe-tonnu-novogo-tovaru/





Вантажівка з прихованим товаром прибула днями з-за кордону в пункт пропуску «Краківець», що на Львівщині.

Керував транспортним засобом наш співвітчизник. Згідно з документами, він перевозив понад 12 тонн одягу та взуття, що були у використанні. Однак під час проведення прикордонниками комплексу заходів з оцінки ризиків та враховуючи наявну оперативну інформацію була ініційована поглиблена перевірка. Серед вживаного краму знайшли близько тонни нового товару, зокрема: 12 570 одиниць нового одягу, 285 пар взуття та 215 сумок різних брендів.

Зазначимо, що з початку року це вже 23-тя спроба незаконного перевезення імпортного товару під виглядом «секонд-хенду» через польсько-український кордон, яка була викрита прикордонниками. Ініціатива щодо перевірки таких вантажів виходила від співробітників Держприкордонслужби за наявності оперативної інформації.

Як результат, у цих випадках припинено спроби незаконного ввезення в Україну близько 55 тонн нових товарів: одягу, взуття, сумок, іграшок, біжутерії, меблів, посуду, побутової техніки тощо.

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