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«Дуже прикро, що цей об'єкт використовують і коментують з політичної точки зору», — ТзОВ «Онур» про реконструкцію вул. С. Бандери

Суспільство | 13-11-2020, 15:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    
Реконструкція вул. С. Бандери триває. Зараз підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» проводить заміну колектора на відрізку від вул. Чупринки до вул. Антоновича. Загалом буде відремонтовано всю вулицю, протяжність якої 1,05 км. Загальна вартість реконструкції згідно з договором підряду, укладеним між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур», — 209 499 990,00 грн, з яких «левова частка» вартості - це заміна всіх інженерних мереж, зокрема колектора і водопроводу. Як відзначає підрядник, об'єкт складний через що і дороговартісний, тому прикро, що його використовують і коментують з політичної точки зору.

«Ми на відкритому, чесному конкурсі виграли реалізацію цього проекту. Замовником проекту є місто. У тих об'ємах робіт, як його замовив замовник, проект пройшов державну експертизу, яка і затвердила вартість цих робіт. Все те, що хотів бачити замовник на цій вулиці, має грошову оцінку, перевірену оцінку. Вартість склала 209 млн грн. Відзначу, що сам об'єкт великий — більше 1 км міської вулиці із складною інфраструктурою та інженерними мережами. А ми виконуємо не просто косметичний ремонт, а капітальний ремонт із заміною всіх мереж, яким понад сотню років. Це трудоємкі роботи, які потребують багато часу на виконання, і такий об'єкт не може бути дешевим.

Тому, дуже прикро, що цей об'єкт використовують і коментують з політичної точки зору. Ми, як будівельники, як люди, які теж забезпечують життєдіяльність міста і його інфраструктури, не приймаємо участь у політичних процесах, ми поза ними. Ми досить довго працюємо в Україні і наше завдання якісно і своєчасно виконувати об'єми робіт. Наприклад, на вул. С. Бандери, лише матеріали для влаштування кріплень, для безпечного проведення земляних робіт по заміні інженерних мереж, становлять близько 5 млн грн. Натомість дуже дорогі матеріали каналізації, дорогі бетонні плити, рейки, елементи благоустрою", — розповів Віктор Онищук, головний інженер з інженерних мереж ТзОВ «Онур».

За його словами, на сьогодні виконання робіт з ремонту вул. С. Бандери проводиться за обігові кошти ТзОВ «Онур», позаяк зі сторони міста жодної оплати ще не проводилося. Роботи з кожним днем набирають обертів, збільшується кількість людей на об'єкті. Зараз іде інтенсивна заміна інженерних мереж. Найбільш складні з інженерного погляду роботи — це заміна каналізаційної мережі, зокрема будівництво каналізаційного колектора діаметром 1200 мм. Вже замінено близько 100 м колектора, і на першій ділянці - від вул. Чупринки до вул. Архітекторська, вже приступили до влаштування шарів дорожнього одягу.

Нагадаємо, проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. С. Бандери була розроблена у 2020 році проектною організацією ТзОВ «ТрамДорПроект» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Роботи на об'єкті поділено на три етапи. Перший етап — від вул. Чупринки до вул. Антоновича, другий — від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА, третій — від вул. Героїв УПА до вул. Городоцької.

Проектом реконструкції вул. С. Бандери передбачається: повне розбирання дорожнього одягу, трамвайних колій і тротуарів; зрізка зелених насаджень, які попадають в межі виконання робіт; реконструкція всіх інженерних мереж, згідно з наданими технічними умовами служб міста; влаштування проїзної частини і суміщених з нею нових трамвайних колій посередині вулиці; влаштування контактної мережі трамваю, вуличного електроосвітлення; влаштування вздовж проїзної частини з обох боків велосипедних смуг та, на окремих ділянках, — велосипедних доріжок; влаштування кишень для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків; влаштування тротуарів і пішохідних зон з забезпеченням умов для пересування маломобільних груп населення; благоустрій вуличного простору.

Загалом буде відремонтовано всю вулицю, протяжність якої 1,05 км. Замостять вулицю бруківкою. Виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Загальна вартість реконструкції, згідно з договором підряду, укладеним між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур», — 209 499 990 грн.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», станом на 11 листопада на вул. С. Бандери проведено наступні роботи:

демонтаж трамвайних колій — 930 м2;
Демонтаж бруківки — 2300 м2;
Демонтаж плитки 30×30 — 1500 м2;
Демонтаж бордюр з природного каменю — 450 м. п;
Влаштування кан. колектора Ø 1200 — 99 м + 8 камер;
Влаштування водопроводу Ø 225 — 425 м;
Влаштовано каналізаційних камери — 2 шт.;
Демонтовано рейки — 500 м.п.;
Влаштовано пожежний гідрант — 1шт.
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