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Житель Турківщини отримав вирок за порубку деревини
|Суспільство | 13-11-2020, 15:16
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 21-річного жителя Турківського району, якого обвинувачують у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.246 КК України.
У суді прокурором доведено, що чоловік на початку липня цього року незаконно зрубав деревину породи «Ялиця» на території природно-заповідного фонду, чим завдав матеріальну шкоду інтересам держави.
Вироком суду фігуранта визнано винним в скоєнні злочину та призначено покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Впродовж цього часу він зобов’язаний: без погодження з органом з питань пробації не виїжджати за межі України, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання уповноважені органи.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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