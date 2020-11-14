Житель Турківщини отримав вирок за порубку деревини Суспільство | 13-11-2020, 15:16 0 216

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 21-річного жителя Турківського району, якого обвинувачують у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.246 КК України.



У суді прокурором доведено, що чоловік на початку липня цього року незаконно зрубав деревину породи «Ялиця» на території природно-заповідного фонду, чим завдав матеріальну шкоду інтересам держави.



Вироком суду фігуранта визнано винним в скоєнні злочину та призначено покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Впродовж цього часу він зобов’язаний: без погодження з органом з питань пробації не виїжджати за межі України, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання уповноважені органи.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури