Про корупційну складову будівництва і відкриття КПВВ "Золоте". Суспільство | 13-11-2020, 15:21 0 132



На лінії розмежування на Донбасі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з боку України працюють, однак блокуються російською стороною. Пропуск людей не здійснюється. Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.

Постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ закликав Росію надати пояснення щодо зриву відкриття нових КПВВ на Донбасі. Відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" є домовленістю "нормандської четвірки".

Варто зауважити, що питання визначення напрямків та порядок функціонування дорожніх коридорів через лінію розмежування сторін вирішується та погоджується виключно на засіданнях Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України у м. Мінську, із забезпеченням дотримання режиму припинення вогню та залученням представників міжнародних організацій, а саме: ОБСЄ, Червоний Хрест, ООН у якості гараниів безпеки громадян.

Забезпечення режиму припинення вогню, розмінування території та гарантування безпеки громадян можливе лише за умови досягнення домовленостей з представниками незаконних збройних формувань та їх російськими кураторами.

Натомість, 31 березня 2016 року українські ЗМІ повідомили про відкриття на Луганщині нового КПВВ в районі Золотого. На відкритті КПВВ були присутні голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука і начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби України полковник Сергій Бідило.

За словами народного депутата України І. Геращенко, з бюджету було виділено 7 млн грн на ремонт дороги, встановлення зручних робочих місць прикордонників,закуплено обладнання для перевірки авто і документів, облаштовано санвузли, бомбосховище, медпункт.

Варто зазначити, що відкрити КПВВ в районі с. Золоте не вдалося саме через відсутність домовленостей з представниками незаконних збройних формувань та їх російськими кураторами.

Представники самопроголошеної "ЛНР" звинуватили тоді українську сторону у порушенні Мінських домовленостей і створенні "додаткового концентратора напруги", наполягаючи на відкритті КПВВ в районі м. Щастя. Керівник робочої групи самопроголошеної "ЛНР" Ольга Кобцева коментуючи ситуацію навколо відкриття КПВВ зауважила, що "раніше Київ в односторонньому порядку намагався відкрити пункт пропуску в районі Первомайська – Золотого, що стало прямим порушенням Мінських домовленостей, яке зазнало фіаско і підтримки не знайшла".

Примітно, що лише 09 листопада 2016 року, тобто, через сім місяців після відкриття КПВВ, за результатами засідання ТКГ було прийняте рішення щодо організації дорожнього коридору через лінію розмежування сторін за напрямком "Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ" із КПВВ "Золоте".

При цьому в поширеній заяві СММ ОБСЄ відзначалося, що "необхідно за всяку ціну уникати ситуацій, коли пункти пропуску відкриваються з одного боку лінії зіткнення, а з іншого боку вони залишаються закритими. Це неприпустимо, коли мирні жителі виявляються між КПВВ в неспокійних і часто небезпечних місцях, особливо на ніч".

В ОБСЄ відзначили, що безпека і захист цивільного населення повинні бути головними факторами при розробці та реалізації процедур на КПВВ уздовж лінії зіткнення.

Таким чином, рішення голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Туки щодо будівництва і відкриття КПВВ "Золоте" приймалося без узгодження позиції з усіма підписантами так званих "Мінських домовленостей" і носить ознаки перевищення службових повноважень і нецільового використання бюджетних коштів.

Спорудження цього КПВВ українською стороною велося близько трьох місяців. Він розташований на дорожньому коридорі "Стаханів – Золоте – Гірське –Лисичанськ" в напрямку Луганська, на відстані близько 2 км від лінії розмежування і є єдиним КПВВ в Луганській області, де лінію розмежування можна було б перетинати на автомобілях.

Показово, що протягом наступних трьох років на утримання цього КПВВ було виділено майже 2 млн грн.

Звертаю увагу, що тільки 01 жовтня 2019 року учасники Тристоронньої контактної групи погодили розведення сил в районі с. Золоте. Саме розведення протиборчих сторін в районі с. Золоте почалося 29 жовтня 2019 року.

Таким чином, забезпечення режиму припинення вогню, розведення сил та розмінування території, як фактор гарантування безпеки громадян на момент відкриття КПВВ "Золоте"31 березня 2016 року не був забезпечений.

24 березня 2019 року командувач Операцією об'єднаних сил Сергій Наєв та представники Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в односторонньому порядку відкрили КПВВ "Золоте".



Як повідомляв прес-центр ООС, на КПВВ було розгорнуто шість пунктів паспортного контролю та створено дванадцять робочих місць. До речі, можливості КПВВ "Золоте" – пропуск півтори тисячі автомобілів за одну робочу зміну.



Звертає на себе увагу той факт, що 07 листопада 2019 року на веб сайті органів виконавчої влади "Урядовий портал" була оприлюднена інформація про перебування на Луганщині першого заступника Голови Держприкордонслужби України Володимира Нікіфоренко.

Зокрема, Володимир Нікіфоренко побував у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Золоте", де ознайомився з облаштуванням контрольного пункту. Крім того, перший заступник керівника прикордонного відомства зустрівся із керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергієм Гайдаєм, з яким обговорили важливі питання щодо функціонування КПВВ "Золоте".

Володимир Нікіфоренко наголосив, що керівництво Держприкордонслужби розуміє важливість повноцінного функціонування цього контрольного пункту. Однак для забезпечення безпеки та ритмічності пропускних операцій, за словами Нікіфоренка, необхідно покращити інфраструктуру "Золотого". Для повноцінного функціонування потрібно дооблаштовувати сервісні зони та інші приміщення.

https://www.kmu.gov.ua/news/pershij-zastupnik-golovi-derzhprikordonsluzhbi-ukrayini-volodimir-nikiforenko-pereviriv-robotu-kpvv-v-rajoni-oos-na-luganshchini

Утім 25.06.2020 року в.о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Наталія Романенко зазначила, що "обласною адміністрацією вжито заходів щодо організації необхідної інфраструктури та облаштування КПВВ,а також забезпечення особистої безпеки громадян, які будуть ним користуватися."

Більше того, за словами в.о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Наталії Романенко, "на сьогодні облаштування інфраструктури КПВВ повністю завершено. (схема додається)."

Таким чином, жодної потреби у виділенні додаткового фінансування для забезпечення безпеки та ритмічності пропускних операцій, дооблаштовувати сервісних зон та інших приміщень, на чому наполягав перший заступник Голови Держприкордонслужби України Володимир Нікіфоренко, немає.

Звертаюся до правоохоронних органів з проханням взяти під свій контроль питання виділення бюджетних коштів на будівництво та так звану "добудову" КПВВ "Золоте". На мою думку, подібні схеми мають чітко виражену корупційну складову.



Нагадаю, 10 листопада Україна відкрила на Луганщині два нових КПВВ у місті Щастя і селищі "Золоте". Мінреінтеграції повідомило, що на пункті пропуску "Щастя" у Луганській області відкриють сервісний центр для жителів Донбасу, де можна отримати різноманітні державні послуги. Подібні хаби у майбутньому з’являться на усіх КПВВ.



Д. Снєгирьов

