На Перемишлянщині завідувача хірургії засудили за неналежне виконання своїх обов’язків Суспільство | 13-11-2020, 16:33 0 138

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 44-річного лікаря Перемишлянської ЦРЛ за неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки потерпілому, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.140 КК України.

Встановлено, що в травні минулого року у хірургічне відділення Перемишлянської ЦРЛ було доставлено 73-річну пенсіонерку з тяжкими травмами після ДТП, зокрема переломами тазу, лівої гомілки та правого плеча. Проте тодішній завідувач хірургічного відділення як черговий хірург ЦРЛ не надав їй необхідну медичну допомогу

Внаслідок неналежного лікування жінка померла вдома наступної ночі після ДТП



Вироком суду фігуранта визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури