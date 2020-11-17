У Білорусі в неділю затримали 23 журналістів і 1100 протестувальників Суспільство | 16-11-2020, 09:08 0 165 У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад тисячу осіб.



Джерело: правозахисний центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналістаў



Деталі: Станом на 5:00 в списку "Весни" понад 1100 імен затриманих, список постійно доповнюється. Переважна більшість були затримані в Мінську, зокрема, на "Площі змін, де нещодавно невідомі на смерть забили молодого хлопця.



Білоруська асоціація журналістів повідомляє, що в Мінську, Вітебську, Гродно і Пінську під час висвітлення акцій були затримані журналісти. Всього відомо про 23 затримання.



Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.



Минулої неділі, 8 листопада, у Білорусі також за день затримали більше тисячі протестувальників.