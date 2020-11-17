|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Формування Росії на Донбасі двічі порушили перемир'я. Без втрат
|Суспільство | 16-11-2020, 09:13
| 0 147
|
|Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за минулу добу двічі порушили перемир'я.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.
Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було".
|
|