Формування Росії на Донбасі двічі порушили перемир'я. Без втрат Суспільство | 16-11-2020, 09:13 0 147 Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за минулу добу двічі порушили перемир'я.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.



Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було".