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У пункті пропуску «Ужгород», що на кордоні зі Словаччиною, відкрито пішохідний рух
|Суспільство | 16-11-2020, 09:57
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Оформлення та пропуск осіб в пішому порядку здійснюється через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» з 14.11.2020 року.
Такі зміни введені у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою Стороною пункту пропуску «Велке Слеменце» (з нашого боку - «Малі Селменці») та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску Убля» (з нашого боку - «Малий Березний»).
Також повідомляємо, що контрольні операції щодо осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Ужгород» здійснюватимуться з 08.00 до 20.00 (за київським часом).
Транзитний проїзд осіб та рух вантажного автотранспорту як на в’їзд, так і на виїзд залишається без обмежень та здійснюється цілодобово.
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