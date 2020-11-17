У пункті пропуску «Ужгород», що на кордоні зі Словаччиною, відкрито пішохідний рух Суспільство | 16-11-2020, 09:57 0 166



Оформлення та пропуск осіб в пішому порядку здійснюється через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» з 14.11.2020 року.



Такі зміни введені у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою Стороною пункту пропуску «Велке Слеменце» (з нашого боку - «Малі Селменці») та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску Убля» (з нашого боку - «Малий Березний»).



Також повідомляємо, що контрольні операції щодо осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Ужгород» здійснюватимуться з 08.00 до 20.00 (за київським часом).



Транзитний проїзд осіб та рух вантажного автотранспорту як на в’їзд, так і на виїзд залишається без обмежень та здійснюється цілодобово.