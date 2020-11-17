За останню добу проведено 995 ПЛР-тестів, з яких 572 — позитивні Суспільство | 16-11-2020, 09:59 0 156 Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08.00 год. у Львові та на Львівщині підтверджено 37466 випадків інфікування коронавірусом, з них 1066 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 995 ПЛР-тестів. Відтак, 572 — позитивні. Серед них львів'ян — 202.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 37466 осіб, 1066 людей померло. 24488 пацієнтів одужало.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 995 ПЛР-тестів, з них 572 — позитивні. Серед них львів`ян — 202. Залишку проб у холодильнику нема.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 107 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 100 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 246 пацієнтів, у 5-ій лікарні — 100 пацієнтів, у 4-тій лікарні - 9 пацієнтів, у міському пологовому будинку — 17 пацієнтів.



