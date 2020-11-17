Учора ввечері закінчився сезонний пропуску громадян, жителів 12-ти прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області, на територію Республіки Білорусь. Суспільство | 16-11-2020, 11:34 0 133

Спрощений пропуск громадян через українсько-білоруський кордон, для збору дикоросів, тривав у два етапи з 1 липня по 10 серпня та з 30 серпня по 15 листопада.



Всього впродовж вказаного періоду прикордонники відділу «Березове», в трьох тимчасових місцях спрощеного перетину державного кордону «Познань», «Березове» та «Дроздинь», забезпечили пропуск на територію сусідньої держави понад 20 тис. громадян, з яких майже півтисячі - дітей.



Загалом протягом сезону збору дикоросів 2020 року охоронці кордону забезпечили комфортні умови для пропуску громадян та виконали вимоги щодо дотримання законодавства України з прикордонних питань. А зацікавлені особи мали можливість, за наявності дійсного паспорту громадянина України, довідки з сільського виконавчого органу, пропуску та іменної квитанції, в світлу пору доби здійснювати збір дикоростучих ягід та грибів в Білоруському республіканському ландшафтному заповіднику «Ольманські болота». Перетин кордону здійснювався лише в пішому порядку або на велосипедах. Пропускні операції відбувались з дотриманням карантинних вимог.



Нагадаємо, що прикордонними відомствами України та Білорусі були досягнуті домовленості про сезонний пропуск місцевих мешканців для збору дикоросів з метою запобігання масовим порушенням режиму державного кордону, які значно зростають в цей період. При цьому Державна прикордонна служба України відкрита для взаємодії і діалогу з громадою та із усіма зацікавленими сторонами.



Однак не всі громадяни, збираючи дикороси, намагались законно потрапити на територію Білорусі. Після неодноразових нагадувань, бесід з місцевим населенням, доведень і роз’яснень вимог законодавства України з прикордонних питань прикордонниками Житомирського загону впродовж сезону було повернуто від державного кордону 3631 особу, з яких 318 діти, котрі намагались, збираючи ягоди, порушити державний кордон. Крім того, прикордонниками України та Білорусі було затримано за порушення державного кордону та притягнуто до адміністративної відповідальності 39 осіб.



Незважаючи на те, що збір дикоросів є одним з головних заробітків для місцевого населення, відносно осіб, які порушили державний кордон, як правило виносяться рішення про заборону в’їзду на територію Республіки Білорусь, що в майбутньому унеможливлює отримання громадянами відповідних перепусток для перетину кордону в місцях спрощеного пропуску.