Близько 11 мільярдів гривень сплатили до державної казни платники Львівщини Суспільство | 16-11-2020, 11:35 0 191



До загального фонду Державного бюджету України протягом січня-жовтня 2020 року платники податків Львівщини сплатили майже 10 950 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 2,1 % або на 229 млн гривень. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.