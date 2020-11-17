З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету майже 7 мільярдів гривень податку на додану вартість Суспільство | 16-11-2020, 11:40 0 140



За десять місяців 2020 року великі платники, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС спрямували до державного бюджету майже 7 мільярдів гривень податку на додану вартість, що перевищує індикативні показники на 187 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 3 мільярди гривень. Зокрема, у жовтні цього року великими платниками Заходу України перераховано 785 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету майже 7 мільярдів гривень податку на додану вартість.



