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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Майже 11 млрд грн ЄСВ надійшло від платників Львівщини
|Суспільство | 16-11-2020, 15:41
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У січні-жовтні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили майже 10 983 млн грн, що на майже 438 млн грн або на 4,2 % більше, ніж у січні-жовтні 2019 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/441369.html
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