Майже 11 млрд грн ЄСВ надійшло від платників Львівщини Суспільство | 16-11-2020, 15:41 0 172



У січні-жовтні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили майже 10 983 млн грн, що на майже 438 млн грн або на 4,2 % більше, ніж у січні-жовтні 2019 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/441369.html





