Пачкарю - арешт, прикордонникам – відпустку Суспільство | 16-11-2020, 15:43 0 179 Штраф – 3400 грн та 10 діб присудили закарпатцю, якого затримали з двома пакунками сигарет біля кордону з Румунією.



Учора два прикордонники строкової служби під час несення служби в наряді затримали 22-річного жителя Рахова. На ділянці відділу «Ділове» порушник намагався контрабандою перенести в Румунію два пакунки (1 тис. пачок) сигарет. Пачкар проігнорував вимоги прикордонників зупинитися та намагався втекти, але правоохоронці виявилися спритнішими і зупинили втікача за 10 м від лінії держрубежу.



Затриманого доправили до прикордонного підрозділу, де на нього склали документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання кордону та злісну непокору прикордонникам (ч.1 ст.204 та ст. 185.10 КУпАП). Затримані сигарети будуть передані в митницю.



За рішенням суду правопорушник відправиться під арешт, а от прикордонники, які його затримали, як заохочення за пильність та відмінну службу, від керівництва загону отримали по 5 діб додаткової відпустки.