Працівника однієї з міськрад Львівщини судитимуть за шахрайств Суспільство | 16-11-2020, 18:15 0 160



Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Самбірського району, якого обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.ч.1,2 ст.190 КК України.



Встановлено, що фігурант, будучи на той момент працівником однієї із міських рад, в період 2018 – 2019 роки у робочий час перебував у Польщі, паралельно отримуючи заробітну плату за місцем роботи. Таким чином він шляхом обману заволодів коштами місцевого бюджету на понад 22 тис грн.



Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.



Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до 3 років.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури