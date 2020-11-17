Через центри зайнятості роботу знайшли 430 тисяч осіб – Шмигаль Суспільство | 17-11-2020, 07:20 0 114 Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що 430 тисяч українців влаштувались на роботу через центри зайнятості.





Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова"



Пряма мова: "На сьогоднішній день через центри зайнятості офіційно працевлаштовано понад 430 тисяч людей. Це також те, над чим ми працювали 8 місяців, аби допомогти бізнесу".



Деталі: За словами прем’єра, за час пандемії уряд здійснив низку заходів для допомоги бізнесу. У приклад він навів надання 12 мільярдів гривень допомоги малому та середньому бізнесу через комерційні банки.



Нагадаємо:



У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.