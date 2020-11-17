Переваги використання програмних РРО Суспільство | 17-11-2020, 13:06 0 31

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01.08.2020 суб’єкти господарювання можуть здійснювати готівкові розрахунки із споживачами застосовуючи програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – програмний РРО).



Використання програмних РРО мають переваги перед класичними, а саме:



- за допомогою різних гаджетів (програмне забезпечення можна завантажити на смартфон, планшет, комп’ютер тощо);



- швидка та зручна реєстрація програмного РРО через Електронний кабінет;



- можливість використання режиму «офлайн»;



- відсутність необхідності ведення книг обліку розрахункових операцій;



- електронні чеки замість паперових.



Програмне забезпечення, яке фактично є програмним РРО, можна безкоштовно завантажити з сайту ДПС і встановити на свій пристрій. Безкоштовною є не тільки сама програма, але і її підтримка. Допомогу з питань реєстрації та застосування ПРРО можна отримати в Центрах обслуговування платників.



