Майже 12 мільярдів гривень надійшло від платників Львівщини до місцевих бюджетів області Суспільство | 17-11-2020, 13:11 0 37



Протягом січня-жовтня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 11 993,0 млн гривень. Порівнюючи з січнем-жовтнем 2020 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 673,0 млн грн або на 5,9 відсотка. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.





