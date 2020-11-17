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Майже 12 мільярдів гривень надійшло від платників Львівщини до місцевих бюджетів області
|Суспільство | 17-11-2020, 13:11
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Протягом січня-жовтня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 11 993,0 млн гривень. Порівнюючи з січнем-жовтнем 2020 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 673,0 млн грн або на 5,9 відсотка. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.
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