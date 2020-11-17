Виховання охоронців кордону з підліткового віку – аналіз функціонування «Кадетського корпусу» імені І. Г. Харитоненка Суспільство | 17-11-2020, 13:14 0 26





Державна прикордонна служба України проводить системну роботу з удосконалення військово-патріотичного виховання персоналу прикордонного відомства та підростаючого покоління українців.



У цьому напрямку на початку минулого року до сфери управління Адміністрації відомства перейшов Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка. До цього він підпорядковувався Міністерству освіти і науки України.



Крок був цілком логічним та виваженим, адже подвиги українських прикордонників у боротьбі з російською агресією на сході України – чудовий приклад патріотичного виховання підростаючого покоління майбутніх захисників Батьківщини, а база прикордонних підрозділів – вагомий актив для ефективної практичної підготовки. При цьому перебування ліцею в складі Держприкордонслужби дозволяє готувати вмотивованих кандидатів для вступу до військових навчальних закладів відомства, надавати допомогу у вихованні дітей учасників бойових дій, дітей-сиріт і дітей з багатодітних сімей.



За нетривалий час перебування у складі Державної прикордонної служби України навчальний заклад здійснив два випуски ліцеїстів – загалом 222 ліцеїсти. Чверть від загальної кількості випускників за підсумками вступних випробувань зараховано до лав Національної академії Державної прикордонної служби України – 25 ліцеїстів у 2019 році та 29 – у 2020 році. В даний час в ліцеї навчається більше 400 ліцеїстів.



У свою чергу Держприкордонслужба забезпечила збереження педагогічного складу ліцею. Не допущено зменшення виділених асигнувань для функціонування навчального закладу. Крім того, встановлено рівень грошового забезпечення персоналу на рівні, не нижчому, ніж він був до передачі Ліцею до сфери прикордонного відомства. Окремо, чого не було раніше, для забезпечення ліцеїстів речовим майном введено відповідну норму, що дозволило постачати речове майно в навчальний заклад, серед якого і польова форма одягу. Додатково для забезпечення потреб ліцеїстів проведені процедури закупівлі спортивного взуття та спортивної форми одягу. На наступний рік також передбачається виділення кошторисних призначень для закупівлі парадної та повсякденної форми одягу ліцеїстам. Продовольче забезпечення ліцеїстів здійснюється відповідно до визначених норм.



Для облаштування будівель Ліцею Державною прикордонною службою України профінансовано видатки на поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі у 2019 році. Вже цього року загальну суму видатків на облаштування приміщень збільшено.



Важливим аспектом належного виконання освітніх програм після передачі Ліцею в підпорядкування Державної прикордонної служби України є проведення навчально-польового збору з ліцеїстами третього курсу. Вони проводяться на базі та за безпосередньої участі військовослужбовців Сумського прикордонного загону. Ліцеїсти отримують практичні заняття зі спеціальної та технічної підготовки, навчальних стрільб, знайомляться з роботою підрозділів охорони державного кордону.



Прикордонники мотивують підростаюче покоління, адже справа охорони державного кордону – справа спадкоємності поколінь, справа усвідомлення кожним майбутнім військовослужбовцем важливості завдань державної ваги, справа честі. Відмітимо, що системна робота з виховання охоронців кордону з підліткового віку є надійним фундаментом для зміцнення обороноздатності держави і підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді України.



