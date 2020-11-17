На Львівщині затримали два автомобілі з чотирма турками та росіянином Суспільство | 17-11-2020, 13:16 0 28





Два автомобілі, якими водії, громадяни України, перевозили іноземців, затримали військовослужбовці Львівського загону неподалік кордону з Польщею.



Під час патрулювання учора близько опівночі наряд відділу «Шегині» зупинив за кілька сотень метрів від кордону автомобіль служби таксі для перевірки. В авто знаходилося четверо іноземців. В ході бесіди пасажири, троє жінок та чоловік, не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування. При собі подорожувальники мали документи громадян Туреччини, до того ж, з’ясувалося, що в Україну прибули встановленим порядком.



Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу для встановлення деталей правопорушення та складання адміністративних матерілів.



В іншому випадку прикордонний наряд від відділу «Сянки» на автодорозі «Львів – Ужгород» зупинив автомобіль, у якому окрім водія їхав громадянин Російської Федерації. Росіянин теж не міг пояснити куди він прямує. При цьому, аби уникнути відповідальності, водій, громадянин України, намагався підкупити прикордонників, запропонувавши неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США.



Від неправомірних коштів прикордонники відмовились та доправили затриманих до прикордонного підрозділу для складання відповідних документів та встановлення обставин правопорушення.