ДВА РОКИ БЕЗ ВАДИМА БЕРЕЗЕНСЬКОГО… Суспільство | 17-11-2020, 14:40 0 123



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Сьогодні на Закарпатті прикордонники вшанували пам'ять свого загиблого побратима підполковника Вадима Березенського.



Два роки тому начальник відділу прикордонної служби «Ділове» загинув під час виконання своїх службових обов’язків. Вадим став на заваді тютюновому контрабандисту, який заради наживи знехтував людським життям та здійснив смертельний наїзд автомобілем на прикордонника. Тоді у результаті наїзду від отриманих травм офіцер помер у лікарні.



На жаль, вбивцю Вадима й досі не покарано.



Вшанувати пам'ять Вадима до місця загибелі прибули директор Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Леонід Баран, начальник штабу Західного регіонального управління полковник Олексій Гавель, начальник штабу Мукачівського прикордонного загону полковник Олександр Мандзюк та військовослужбовці відділу «Ділове».



В управлінні Мукачівського прикордонного загону військові капелани протоієрей Віктор та протоієрей Олег відслужили літію за невинно убієнним Вадимом.



- Сьогодні, у день смерті воїна Вадима, ми вшановуємо його пам'ять, віддаючи йому достойну славу. Адже той крок, той подвиг, той вчинок, який зробив Вадим, сьогодні має бути кожному прикордоннику прикладом. Прикладом у виборі між добром і злом, прикладом у виборі між спокусою збагатитися і можливістю зберегти свою душу, - сказав протоієрей Віктор під час поминальних заходів.



Керівництво та персонал Мукачівського прикордонного загону висловлюють глибокі та щирі співчуття рідним і близьким офіцера.



Світла пам’ять. Назавжди у наших серцях.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



