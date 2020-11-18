Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку платник ПДВ може отримати через Електронний кабінет Суспільство | 17-11-2020, 15:29 0 180

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що інформацію про залишок коштів на електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) можна отримати у Електронному кабінеті платника.

Згідно з п. 42 1.2 ст. 42 1 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ, іншими законами та нормативно-правовими актами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, шляхом перегляду інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами, у зв’язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, у тому числі дані СЕА ПДВ.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

В приватній частині Електронного кабінету в меню «Система електронного адміністрування ПДВ», платник має доступ до інформації з СЕА ПДВ, а саме: реєстру операцій, реєстру транзакцій, інформації про суму перевищення.

За допомогою опції «Реєстр транзакцій», користувачі Електронного кабінету отримують перелік всіх операцій, пов’язаних з електронним рахунком у СЕА ПДВ (далі – електронний рахунок), в тому числі, інформацію про тип транзакції (зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну суму поповнення електронного рахунку, списання коштів з електронного рахунку, суму всіх кредитових оборотів по електронному рахунку, заборгованість, актуальний залишок коштів на електронному рахунку.

Слід також зазначити, що абзацом третім п. 2001.5 ст. 2001 ПКУ передбачається надання на запит платника ПДВ інформації про рух коштів на його рахунках у СЕА ПДВ, шляхом надсилання йому електронного повідомлення.

Отже, інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку платник ПДВ може отримати:

- через Електронний кабінет/меню «Система електронного адміністрування ПДВ»/опція «Реєстр транзакцій»;

- шляхом подання, за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, сервісного запиту J1302301/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» та отримати у відповідь витяг J1402301/F402301 «Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку».







