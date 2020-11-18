Львів’янина, який з гранатою напав на магазин в с.Суховоля, взяли під варту Суспільство | 17-11-2020, 16:28 0 257



За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 42-річному львів’янину за розбійний напад на магазин у с.Суховоля, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.187 КК України (розбій).



Встановлено, що у неділю, 15 листопада цього року, в магазині «Продукти» у с.Суховоля чоловік, погрожуючи предметом, схожим на гранату, відкрито заволодів грошима в сумі 1500 грн та мобільним телефоном.



Після скоєного, фігурант втік з місця злочину, однак у той же день його по гарячих слідах затримали у порядку ст. 208 КПК України.



Під час особистого огляду у підозрюваного вилучено: два корпуси гранати типу РГД-5 та два запали, мобільний телефон.



Суд задоволив клопотання прокурорів і обрав фігурантові запобіжний захід – тримання під вартою.



Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі СВ Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, триває.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури