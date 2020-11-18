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На Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню
|Суспільство | 18-11-2020, 08:42
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|17 листопада російські найманці зафіксували два порушення режиму припинення вогню, зокрема біля Шумів та Новотроїцького.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Так, ворог використовував ручний протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю біля Шумів.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
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