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За втручання прокуратури суд зобов’язав повернути львів’янам пам’ятку культурної спадщини
|Суспільство | 18-11-2020, 13:12
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Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави в особі Управління комунальної власності Львівської міськради до фізичної особи щодо розірвання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення та припинення права приватної власності на майно.
Так, прокуратурою встановлено факт порушення інтересів держави суб’єктом господарювання, який придбав нежитлове приміщення площею 58,4 кв м.
Вказане приміщення є частиною пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, а відтак покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів після дати державної реєстрації права власності, укласти охоронний договір.
Однак він цього не зробив, що і стало підставою для втручання відомства.
Суд погодився з аргументованою позицією прокуратури, що невиконання умов договору є підставою для розірвання договору купівлі-продажу, а тому задоволив позов повністю та повернув вказане приміщення у центральній частині міста у комунальну власність міста.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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