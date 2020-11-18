За втручання прокуратури суд зобов’язав повернути львів’янам пам’ятку культурної спадщини Суспільство | 18-11-2020, 13:12 0 77





Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави в особі Управління комунальної власності Львівської міськради до фізичної особи щодо розірвання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення та припинення права приватної власності на майно.



Так, прокуратурою встановлено факт порушення інтересів держави суб’єктом господарювання, який придбав нежитлове приміщення площею 58,4 кв м.



Вказане приміщення є частиною пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, а відтак покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів після дати державної реєстрації права власності, укласти охоронний договір.





Однак він цього не зробив, що і стало підставою для втручання відомства.





Суд погодився з аргументованою позицією прокуратури, що невиконання умов договору є підставою для розірвання договору купівлі-продажу, а тому задоволив позов повністю та повернув вказане приміщення у центральній частині міста у комунальну власність міста.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури