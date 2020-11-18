(ВІДЕО) У контейнері з бананами прикордонники виявили кокаїн на $ 4 млн Суспільство | 18-11-2020, 13:22 0 133 Відео: https://www.youtube.com/watch?v=DgrUOwfpEvY







На Одещині знову затримали партію південноамериканського кокаїну. Брикети з наркотиками загальною вагою 22,6 кг виявили у контейнері з Еквадору.



Спецоперацію з припинення контрабандного переміщення кокаїну провели оперативні співробітники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Одеської митниці, УСБУ в Одеській області, групою портового контролю (ССР) під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.



Правоохоронці знайшли 20 брикетів кокаїну у морському порту «Південний». Наркотик був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами. Вартість цієї партії за цінами «чорного ринку» складає 4 млн доларів США.



Варто зауважити, що з початку цього року у морських портах співробітники Державної прикордонної служби України виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.









Коментарі надає помічниця начальника Одеського прикордонного загону- начальниця пресслужби Олександра Ковтун





