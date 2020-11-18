Понад 1921 млн гривень податку на прибуток надійшло від платників податків Львівщини до державного бюджету Суспільство | 18-11-2020, 13:25 0 74

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-жовтня 2020 року до державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло 1921,0 млн грн податку на прибуток, що на 18,0 млн грн або на 0,9 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2019 року (1903 млн грн) та на 767 млн грн або на 66,5 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року (1154,0 млн гривень).





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