Затверджено Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків Суспільство | 18-11-2020, 14:48 0 82

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно чи отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах.

Це встановлено Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

На виконання цієї норми Державною податковою службою України розроблено порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 року №1054 затверджено Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків (далі – Порядок).

Порядок визначає механізм повідомлення контролюючими органами нерезидентів про взяття їх на облік як платників податків.

Зокрема, у разі взяття на облік нерезидента у контролюючих органах відповідно до поданої ними заяви та документів, нерезиденту не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка.

Якщо взяття на облік нерезидента здійснено за рішенням контролюючого органу на підставі акту перевірки, без заяви про взяття на облік та отримання заперечення до акту перевірки, нерезиденту надсилається (видається) Повідомлення про взяття на облік нерезидента як платника податків.

Документом також встановлено форму Повідомлення та процедуру його направлення нерезиденту.

З текстом постанови можна ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-povidomlennya-nerezidentiv-pro-vzyattya-na-oblik-yak-platnikiv-podatkiv-1054041120.

