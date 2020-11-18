Крадіжки на понад 3,5 млн грн: на Львівщині затримали учасників організованої злочинної групи Суспільство | 18-11-2020, 15:33 0 214



Львівською обласною прокуратурою встановлено організатора та учасників злочинної групи з міжрегіональними зв`язками, які спеціалізувалися на вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжок), з офісних та інших приміщень, на території регіону і суміжних областей (ч.ч. 3,4,5 ст. 185 КК України).



За версією слідства, у вказану групу входили 43-річний організатор та троє виконавців віком від 29 до 51 року, які шляхом злому вхідних дверей або розбивання вікон, проникали в офісні чи інші приміщення, де вчиняли крадіжки грошових коштів та дороговартісних речей.



Встановлено, що учасники організованого угрупування, аби мінімізувати час на скоєння злочинку, тривалий час готувалися та чітко розподіляли ролі кожного учасника на місці події, а також використовували новітню спецтехніку. При підготовці вони користувалися одними автомобілями, а під час самого злочину – іншими, які по завершенню крадіжки продавали чи розбирали на запчастини



У ході обшуків вилучено засоби зв’язку, одяг, 5 транспортних засобів, знаряддя вчинення злочинів, предмет схожий на пістолет, готівкові кошти.



Сума заподіяних збитків складає 3 596 400 грн.



Сьогодні організатору та трьом учасниками групи повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 185 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та встановлюється причетність до злочинів інших осіб.



Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.



Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури