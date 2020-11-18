Завдяки міжнародній допомозі спецпідрозділи Морської охорони отримають військові містечка та підготовчі тренінги Суспільство | 18-11-2020, 17:08 0 82



У Маріупольському загоні морської охорони презентували будівництво військових містечок для підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби за стандартами НАТО.



Будівництво нових об’єктів розпочато в рамках реалізації міжнародного проекту розбудови потенціалу морської прикордонної безпеки.



Метою проекту є підтримка розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України Урядом США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки і нерозповсюдження зброї масового ураження, Державний департамент США.



Практична реалізація проекту передбачає будівництво та облаштування за стандартами НАТО в Бердянську та в Маріуполі місць розташування та несення служби особливих підрозділів Морської охорони – відділів спеціальних дій.



«Після виведення з Криму корабельно-катерного складу, нам було вкрай необхідно окрім розвитку системи висвітлення надводної обстановки та спостереження, окрім розвитку спеціальних мобільних підрозділів, нарощування кадрового потенціалу, також розвивати, а подекуди й створювати наново систему базування підрозділів Морської охорони. Такий проект – це один з найкращих прикладів нашої міжнародної співпраці, взаєморозуміння, допомоги наших американських колег та партнерів, гідний приклад дієвого, практичного внеску в захист інтересів нашої держави, в майбутнє нашої незалежної країни!» – підкреслив начальник Регіонального управління Морської охорони контр-адмірал Олег КОСТУР



Сьогодні підрозділи Морської охорони здійснюють контроль за надводною обстановкою, патрулювання та забезпечення прикордонного режиму в українській частині Азова, контроль режиму судноплавства, що відповідає міжнародному морському праву та міжнародним стандартам безпеки судноплавства і рибальства, акцентують увагу і на підвищені рівня безпеки судноплавства на якірних стоянках та в акваторіях портів у відповідності до міжнародних стандартів безпеки.



Регулярно корабельно-катерним складом Російської Федерації здійснюються відверто провокативні дії як щодо цивільних суден (зупинки та затягнутий огляд, штучні перешкоди на проходженні Керченської протоки та інш.), так і щодо корабельно-катерного складу Морської охорони та ВМС ЗСУ (небезпечне маневрування, створення навігаційної небезпеки, перешкоджання руху рекомендованими шляхами, спрямування променів невизначеного типу в бік кораблів, що перебувають на службі в морі та інш.).



Виходячи з такої обстановки, існує нагальна потреба мати добре підготовлений, екіпірований та здатний швидко зреагувати підрозділ, який зможе за потреби за лічені хвилини долучитися до певної ситуації в морі.



«Російська агресія, особливо на морі, становить серйозну загрозу для України як у військовому, так і в економічному аспекті. Тому служба Морської охорони Держприкордонслужби є критично важливою. А її забезпечення, надання відповідних логістичних та навчальних спроможностей, які передбачає наш проект облаштування та підготовки підрозділів, дозволить Україні забезпечувати дотримання норм міжнародного морського права на своїй території і відповідно забезпечувати діяльність морської галузі економіки. Адже морська безпека України – це невід’ємна складова морської безпеки світу», – зауважив Радник Посольства США з морських питань Кевін Келлер.



Саме тому військові містечка нового зразка облаштовуються за сучасними стандартами НАТО. До обсягу заявлених робіт крім модульного містечка контейнерного типу також включено капітальний ремонт гідротехнічних споруд та дноочисні роботи. Це забезпечить компактне і доцільне розташування підрозділу та зручний пункт базування корабельно-катерного складу, завдяки чому стане можливим максимально оперативний вихід чергового підрозділу в море для виконання службових завдань.



До інтелектуальної компоненти проекту також включено проведення тренінгів для персоналу з питань правоохоронної діяльності на морі.



Загальна кошторисна вартість проекту 4 млн. доларів США. Кінцева дата реалізації – червень 2021 року.



Цей проект дозволить Держприкордонслужбі збільшити можливості реагування на зміни обстановки на морі, розпочати модернізацію системи технічної підтримки Морської охорони, а також в цілому посилити потенціал України в охороні державного кордону на морі та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.



