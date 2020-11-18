На вул. Чернівецькій стелять останній шар асфальту Суспільство | 18-11-2020, 17:18 0 83 Капітальний ремонт і реконструкція великих магістральних доріг Львова триває. Сьогодні підрядник ТзОВ «Вельт-Капітал» стелить останній, третій шар асфальту на вул. Чернівецькій. За сприятливих погодних умов повністю завершити ремонт вулиці планують до кінця року, натомість для руху транспорту вул. Чернівецьку можуть відкрити швидше.



«Станом на сьогоднішній день на вул. Чернівецька замінено всі комунікації, постелено перші шари асфальту на правій і лівій частині вулиці, а сьогодні підрядник стелить останній, третій, шар асфальту.



Отож, вулиця Чернівецька вже набирає завершального вигляду. За сприятливих погодних умов, повністю ремонт вулиці плануємо завершеним до кінця року, натомість для руху транспорту вулиця може бути відкрита швидше", — повідомили у ЛКП «Львівавтодор».



Нагадаємо, проект реконструкції вул. Чернівецької розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку». Проектом передбачено:



влаштування по центру вулиці пішохідної алеї шириною 8 м, що розташована між смугами руху громадського та загально-автомобільного транспорту, що простягається від транспортної розв’язки до пл. Двірцевої;

облаштування двох смуг громадського транспорту (по одній в кожному напрямку) загальною шириною 6,6 м;

облаштування трьох смуг руху загально-автомобільного призначення (1 в напрямку до пл. Двірцевої і 2 від вокзалу до вул. Городоцької);

влаштування транспортної розв’язки в одному рівні на підході до перехрестя вул. Городоцька-Коротка-Залізнична;

влаштування двох зупинкових платформ громадського транспорту міських автобусів в районі приміського вокзалу;

влаштування пішохідного тротуару вздовж МАФів, розташованих вздовж вул. Чернівецької.



Також проектом передбачається реконструкція мереж водопроводу та каналізації, влаштування пожежних гідрантів, реконструкція мереж зовнішнього освітлення, винесення кабельної каналізації за межі проїзної частини, захист існуючих електричних мереж. Також проектом передбачено комплекс заходів щодо забезпеченнякомфортних умов для руху пішоходів та людей з обмеженими фізичними можливостями.



Замовник робіт ЛКП «Львівавтодор», виконавець — підрядна організація ТзОВ «Вельт-Капітал». Вартість робіт — 89,9 млн грн.







Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/282758-na-vul-chernivetskii-steliat-ostannii-shar-asfaltu