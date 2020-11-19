ЄБРР визначив переможця тендеру щодо реконструкції тролейбусної лінії по вул. Кульпарківській (від вул. Городоцької до вул. Наукової Суспільство | 18-11-2020, 20:35 0 136 Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував переможця тендеру «Реконструкція тролейбусної лінії по вул. Кульпарківській». Контракт присуджено Об'єднанню компаній ТОВ «Вальво» (Україна), ТОВ «Магістраль Інжиніринг» (Україна), ТОВ «Еле-Комп» (Польща), ТОВ «Електротехніка» (Чеська Республіка) із загальною ціною 2 922 757,56 євро.



16 листопада 2020 року в рамках проєкту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту м. Львова» ЛКП «Львівелектротранс», після отримання «Не заперечення» від ЄБРР, визначено переможця тендеру «Реконструкція тролейбусної лінії по вул. Кульпарківській (від вул. Городоцької до вул. Наукової)». Контракт присуджено Об'єднанню компаній ТОВ «Вальво» (Україна), ТОВ «Магістраль Інжиніринг» (Україна), ТОВ «Еле-Комп» (Польща), ТОВ «Електротехніка» (Чеська Республіка) із загальною ціною 2 922 757,56 євро з ПДВ. Фінансування відбувається за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Детальніше за посланням: https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=13989873



Підписання контракту планується у грудні 2020 року. Термін виконання робіт — 6 місяців без перекриття вулиці.



Нагадаємо, що оголосили міжнародний відкритий тендер 13 серпня 2020р., розкриття пропозицій відбулося 8 жовтня 2020 року. Тендерна процедура вперше проводиться через електронну систему закупівель ЄБРР ЕСЕРР. 35 представників потенційних учасників ознайомилося з тендерною документацією, проте, лише 3 компанії зверталися із запитами щодо роз’яснень тендерної документації, а 4 компанії були присутні під час проведення передтендерної зустрічі та відвідування будівельного майданчика (2-є з цих компаній взяли участь у тендері у складі спільного товариства).



Відповідно до контракту в межах реконструкції 3,4 км тролейбусної лінії на вул. Кульпарківській підрядник має виконати такі роботи:



— демонтаж існуючих опор та елементів контактної мережі;



— влаштування фундаменту для нових опор контактної мережі включно з улаштуванням кабельних вводів для кабелів освітлення;



— встановлення нових опор контактної мережі;



— реконструкція контактної мережі (заміна контактного проводу, ізоляції, арматури, елементів підвіски, спеціальних деталей тощо);



— переулаштування існуючих кабельних ліній КЛ-600В;



— перенесення існуючих інженерних мереж на нові опори;



— заміна фідерних шаф;



— благоустрій території.





