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Вчасно сплатіть податки за ІІІ квартал

Суспільство | 18-11-2020, 20:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 19 листопада 2020 року є граничним терміном сплати наступних податків і зборів за ІІІ квартал 2020 року:
податку на прибуток підприємств;
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями;
екологічного податку;
туристичного збору;
збору за місця для паркування транспортних засобів;
єдиного податку платниками єдиного податку ІІІ групи-юридичними особами;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентної плати за спеціальне використання води;
рентної плати за користування надрами (без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини).
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