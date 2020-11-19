Вчасно сплатіть податки за ІІІ квартал Суспільство | 18-11-2020, 20:36 0 128

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 19 листопада 2020 року є граничним терміном сплати наступних податків і зборів за ІІІ квартал 2020 року:

податку на прибуток підприємств;

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями;

екологічного податку;

туристичного збору;

збору за місця для паркування транспортних засобів;

єдиного податку платниками єдиного податку ІІІ групи-юридичними особами;

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами (без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини).



