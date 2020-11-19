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| Газета №35 (55) / 2014
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Вчасно сплатіть податки за ІІІ квартал
|Суспільство | 18-11-2020, 20:36
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 19 листопада 2020 року є граничним терміном сплати наступних податків і зборів за ІІІ квартал 2020 року:
податку на прибуток підприємств;
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями;
екологічного податку;
туристичного збору;
збору за місця для паркування транспортних засобів;
єдиного податку платниками єдиного податку ІІІ групи-юридичними особами;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентної плати за спеціальне використання води;
рентної плати за користування надрами (без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини).
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