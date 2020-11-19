Податківці столиці закликають платників оновити свої дані! Суспільство | 18-11-2020, 21:40 0 125



Фахівці Головного управління ДПС у м. Києві здійснили розсилку листів платникам податків з проханням оновити особисті дані (місце проживання (податкова адреса), прізвище, ім’я, по батькові тощо) у разі їх зміни.

Якщо ви отримали такий лист, проаналізуйте, чи змінювали ви особисті дані, наприклад місце проживання (податкову адресу), з моменту, коли отримали картку платника податків (ідентифікаційний номер). Якщо так, вам необхідно подати до податкової служби заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (за формою № 5 ДР).

Звертаємо увагу, про зміну особистих даних податкову можна повідомити наступним чином:

- особисто або через законного представника за своєю податковою адресою (місцем проживання);

- через Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua

Зауважуємо, фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначену заяву особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.

Оновлені дані дають можливість своєчасно отримувати адресну інформацію від податкової.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: https://cutt.ly/Ng4FCG2



