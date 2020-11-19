ДО УВАГИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ м. Києва! Суспільство | 18-11-2020, 21:44 0 131

Головне управління ДПС у м. Києві, на виконання Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року №1340 та Методичних рекомендацій з окремих питань організації роботи з безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави проводить конкурс із відбору суб’єктів господарювання для формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, на 2021 рік (далі – Єдиний реєстр).

До Єдиного реєстру включаються суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу.

Перше засідання комісії з розгляду заяв від суб’єктів господарювання щодо включення їх до Єдиного реєстру на 2021 рік відбудеться 17.12.2020 у приміщенні Головного управління ДПС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:

заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі «Інтернет»;

копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається.

Документи подаються у паперовому вигляді в 2-х примірниках, а також скан-копії на flash носії.

Документи, які надаються до Головного управління ДПС у м. Києві, повинні містити: напис «копія вірна», підпис особи, яка завірила копію (П.І.Б) та «мокру» печатку суб’єкта господарювання.

У заяві суб’єкта господарювання обов’язково вказати юридичну, фактичну та поштову адреси, прізвище ім’я та по-батькові діючого керівника та головного бухгалтера, їх контактні телефони.

Вищезазначені документи суб’єктам господарювання необхідно подати до 11.12.2020 на адресу: Головне управління ДПС у м. Києві, індекс - 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, телефон для довідок: 520 61 76.

Основні критерії, які враховуються комісією при винесенні рішення про включення суб’єктів господарювання до Єдиного реєстру:

досвід роботи не менше одного року у сфері продажу;

членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори на біржі), яка згідно з Положенням про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2017 № 611 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за № 908/30776, має право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Цей критерій не є обов’язковим для лісогосподарських та рибогосподарських підприємств у випадку реалізації виключно профільної продукції, а також підприємств роздрібної торгівлі;

наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати;

відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;

наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників;

відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;

наявність власних (орендованих) складських приміщень на території, що контролюється територіальною податковою службою, до якої суб’єкт господарювання подав заяву про включення до Єдиного реєстру;

наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної адреси в мережі «Інтернет» (за можливості).

Договір про реалізацію майна із суб’єктом господарювання, включеним до Єдиного реєстру, укладається після розміщення його реквізитів на офіційній сторінці ДПС України в мережі «Інтернет».



