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В районі Мар’їнки формування Росії відкривали вогонь — ООС
|Суспільство | 19-11-2020, 08:46
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|Минулої доби збройні формування Росії на Донбасі один раз порушили перемир'я.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.
Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали".
Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.
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