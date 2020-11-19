Сльозогінний газ і кілька затриманих: у Варшаві знов протестували проти заборони абортів Суспільство | 19-11-2020, 08:51 0 121 Увечері 18 листопада у Варшаві знову зібралася кількатисячна акція протесту проти посилення заборони абортів в країні до майже повної; поліція застосувала проти учасників сльозогінний газ, кількох людей затримали.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.



Поліція ще з 4 години, за дві години до початку, почала перекривати підходи до парламенту бар’єрами, кордонами силовиків та поліцейськими авто.

Спершу акція планувалася перед будівлею Сейму, але через те, що силовики заблокували прилеглу вулицю, протестувальники рушили на площу Варшавського повстання.



Під час руху періодично ставались дрібні сутички з поліцією. Деякі протестувальники палили свічки і фаєри.



Поліція у гучномовці попереджала, що епідемія не скінчилася, тому потрібно тримати дистанцію і носити маски. Люди кричали у відповідь, що це їх не зупинить від протесту.





На площі Варшавського повстання, коли протестувальники виявилися заблоковані кордоном поліції з усіх боків, хтось спробував прорвати лінію. Поліція застосувала сльозогінний газ. Дісталося і депутатці Сейму від "Лівих Разом" Магдалені Бєлят, яка теж була на акції.



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"Поліцію атакувала група агресивних людей, тому вони застосували засоби прямого примусу, включно з газом та фізичною силою", - пояснив у коментарі речник поліції Варшави Сильвестр Марчак.



RMF24 повідомляє про щонайменш декілька затриманих.



агадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.



Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.



Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.