Махінації посадовців «Львівської залізниці»: під процесуальним керівництвом обласної прокуратури тривають слідчі дії Суспільство | 19-11-2020, 09:22 0 86

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області в ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), за оперативного супроводу працівників ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області, викрито протиправну діяльність на регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».





Встановлено, що впродовж 2019-2020 років групою осіб за сприянням посадовців регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», під виглядом нових запчастин до локомотивів закуплялася вживана продукція, непридатна до використання, як наслідок державному підприємству заподіювалися значні збитки.





Зокрема, під час досудового розслідування в одному з підрозділів Регіональної філії виявлено нестачу комплектуючих на майже 800 тис грн.

На цей час досудове розслідування триває.

Проводиться судово-економічна експертиза та перевірка вилученої документації Західним офісом Держаудитслужби.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна



Пресслужба Львівської обласної прокуратури