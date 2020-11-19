В обіг ввійшла 10-гривнева монета «Державна прикордонна служба України» Суспільство | 19-11-2020, 13:06 0 57



Пам'ятну монету «Державна прикордонна служба України» номіналом 10 гривень ввів в обіг Національний банк сьогодні, 19 листопада 2020 року.



Монета присвячена Державній прикордонній службі, як правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Також одним із обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав.



Варто зазначити, що монету розроблено за ініціативи Адміністрації Держприкордонслужби та Ветеранської організації прикордонного відомства.



Зроблена монета зі сплаву на основі цинку. Монета «Державна прикордонна служба України» номіналом 10 грн виходить тиражем 1 млн штук.



На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис Україна; у центрі – емблему Державної прикордонної служби України; унизу написи - 10 /гривень/2020; стилізовані гілки: лаврова (праворуч), калинова (ліворуч). Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу ліворуч.



А на реверсі монети розміщено: угорі написи – Державна/прикордонна/служба України, під якими – обрис карти України, унизу – символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч – композиції, що символізують діяльність Державної прикордонної служби в повітрі, на суші і на морі.







