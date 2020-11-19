Махінації зі зміною адреси голосування: у Бориславі судитимуть місцеву мешканку Суспільство | 19-11-2020, 13:08 0 93



Дрогобицькою місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 34-річної жительки м.Борислав, яку обвинувачують в умисному поданні до органу ведення Державного реєстру виборців неправдивих відомостей про виборців, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.158 КК України.



Встановлено, що жінка незаконно подала до Бориславського відділу ведення державного реєстру виборців Бориславської міської ради заяву щодо зміни своїм чоловіком виборчої дільниці для голосування на іншу адресу – у смт.Східниця, хоча він там не проживає і не проживав раніше.



Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СВ Бориславське ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.



Санкція статті, інкримінованої обвинуваченій, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури