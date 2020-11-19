Кому з 07.11.2020 слід застосовувати кваліфікований електронний підпис Суспільство | 19-11-2020, 13:19 0 84



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що 07.11.2018 набув чинності Закон України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155), який ввів поняття нового, більш захищеного електронного підпису – кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та скасував поняття електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).



Законом № 2155 було введено поступовий перехід на КЕП. Згідно із частиною 5 розділу VII Закону № 2155 платники податків мали змогу повноцінно використовувати ЕЦП протягом двох років з моменту набуття чинності нових норм та замінити ЕЦП на КЕП у зручний для себе час, щоб з 07.11.2020 і у подальшому підписувати електронні документи і звітність.



У разі, якщо платником було отримано електронний підпис до 07.11.2018, то такий ЕЦП припиняє свою дію 07.11.2020. У цьому випадку необхідно отримати актуальний КЕП, звернувшись до надавача електронних довірчих послуг.



Якщо отримано електронний підпис після 07.11.2020, то необхідно впевнитися у тому, що це КЕП, щоб і надалі комфортно продовжувати свою роботу після 07.11.2020.