Російському актору Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну Суспільство | 19-11-2020, 13:21 0 175 Відео: https://www.youtube.com/watch?v=5bci_b_bAck





Іноземець незаконно відвідував анексований Крим та перетинаючи український кордон намагався переконати прикордонників, що не робив цього.



Громадянин РФ, Кирил Гребенщиков, прибув в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, який є російським актором, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок.



Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.



В той же час росіянин навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Проте й пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» своє минулорічне перебування в Криму також не зміг.



Як результат, прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну.



Наразі росіянина повернуто зворотним рейсом до Білорусі.











