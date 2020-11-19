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Російському актору Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну
|Суспільство | 19-11-2020, 13:21
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|Відео: https://www.youtube.com/watch?v=5bci_b_bAck
Іноземець незаконно відвідував анексований Крим та перетинаючи український кордон намагався переконати прикордонників, що не робив цього.
Громадянин РФ, Кирил Гребенщиков, прибув в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, який є російським актором, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок.
Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.
В той же час росіянин навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Проте й пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» своє минулорічне перебування в Криму також не зміг.
Як результат, прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну.
Наразі росіянина повернуто зворотним рейсом до Білорусі.
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