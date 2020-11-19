Дві третини хабародавців на кордоні – ухильники карантину Суспільство | 19-11-2020, 13:23 0 89

Протягом вересня-жовтня на кордоні прикордонники задокументували 82 особи, які пропонували співробітникам прикордонного відомства хабарі. Із них у 55 випадках неправомірні кошти пропонували, щоб уникнути карантину та не встановлювати мобільний додаток системи «Вдома».



Вкотре відмітимо, що на період запровадження посилених протиепідемічних заходів, відповідно до рішення КМУ прикордонники чітко керуються нормами, які регламентують порядок перетину кордону громадянами, в т.ч. щодо самоізоляції, зокрема, обов’язковості осіб встановлення та активації мобільного додатку системи «Вдома». У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації і прикордонники інформують про них відповідні органи для направлення в обсерватори.



В той же час у соцмережах нерідко шириться інформації про те, як і скільки треба заплатити під час перетину кордону, аби уникнути карантинних правил. Зазначимо, таку інформацію можуть ширити шахраї або ненадійні перевізники з метою виключно власного збагачення.



Наголошуємо, підкуп прикордонника – це кримінальний злочин. Про такі випадки співробітники Держприкордонслужби надсилають у Нацполіцію повідомлення для внесення відносно хабародавців інформації в ЄРДР.



P.S. Поки готувався цей матеріал стало відомо, що лише минулої доби на кордоні з Польщею п’ятеро осіб пропонували прикордонникам від 200 до 500 гривень хабаря, щоб не встановлювати додаток «Вдома». Повідомлення про виявлення ознак вчиненого ними злочину, передбаченого ст. 369 ККУ, також надіслали у Нацполіцію.



Нагадаємо:



Ø Згідно з постановою Уряду (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF#Text) самоізоляції (крім певних виключень) підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».



За відсутності у таких осіб під час перетинання кордону відповідно застосунку, прикордонники передають їх представникам Нацполіції чи місцевої влади для направлення на обсервацію.



Ø «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» згідно з вимогою ст. 369 ККУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text ) карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Ø Якщо ви стали свідком вимагання коштів при перетинанні кордону, обов’язково повідомляйте про такі випадки на телефон служби «Довіра» https://dpsu.gov.ua/ua/sluzhba-dovira/ . Повідомити про корупцію також можна, заповнивши форму на офіційному вебсайті Держприкордонслужби https://dpsu.gov.ua/uk/corruption



Ø Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів (так звані – червоні та зелені зони).



Ø Громадяни, які прибувають в Україну із «зеленої» зони - не проходять обсервацію чи самоізоляцію із застосунком «Вдома». Для тих, хто прибув з «червоної зони» є легальний спосіб уникнути осбсервації/самоізоляції – отримати негативний результат тесту на COVID-19 (не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону).



