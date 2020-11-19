Невиконання законних вимог прикордонників щодо зупинки автомобіля в прикордонні - тягне за собою адміністративну відповідальність Суспільство | 19-11-2020, 13:24 0 94

Сьогодні вночі прикордонники Сумського загону затримали правопорушника, який, перебуваючи в прикордонній смузі, не виконав законні вимоги правоохоронців щодо зупинки транспортного засобу.



Прикордонний патруль, який ніс службу на околиці населеного пункту Грабовське, що у Краснопільському районі, здійснив спробу зупинки автомобіля марки «ВАЗ», який рухався у напрямку населеного пункту Краснопілля. Однак водій транспортного засобу не виконав законні вимоги прикордонного наряду та продовжив рухатися далі.



Охоронці кордону негайно розпочали переслідування та невдовзі наздогнали й зупинили втікача. Ним виявися місцевий житель населеного пункту Грабовське. Чоловік відмовився пояснювати правоохоронцям свої дії.



Наразі, за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України, на 25-річного жителя прикордоння складені адміністративні матеріали за ст. 185-10 КУпАП. Його подальшу долю вирішить суд.



Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим», уповноважені особи Державної прикордонної служби України під час виконання завдань у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, у разі потреби, мають право зупиняти та оглядати транспортні засоби. Водій, з дотриманням правил зупинки, повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, а також: подати для перевірки документи, що посвідчують особу водія і пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб та дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів.



