Україна подала окупантам список на обмін полоненими — Кравчук Суспільство | 20-11-2020, 08:44 0 96 Глава делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Україна передала російським окупантам список на взаємний обмін.



Джерело: Кравчук в інтерв'ю "Громадському"



Пряма мова: "Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін — це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо.



Крім того, ми ставимо питання більш широко. Ми не знаємо, скільки людей на тих територіях страждають в різних формах тиску. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема "всіх на всіх" почала реально втілюватися в життя.



Перше — це здійснити обмін тих людей, списки яких підготовлені. А далі діяти за принципом "всіх на всіх" і добиватися, щоб це сталося найближчим часом".



Довідка: Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня — Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях — Офіс президента опублікував список імен.