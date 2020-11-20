14 ВИПАДКІВ ПРОПОНУВАННЯ ХАБАРІВ ПРИКОРДОННИКАМ ЗА НЕБАЖАННЯ ПРОХОДИТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ Суспільство | 20-11-2020, 09:30 0 68



Вкотре, хабарники не полишають спроби підкупу прикордонників - пропонують злоті та гривні – упродовж тижня на Львівщині іноземці та українці пропонували прикордонникам хабарі, аби безперешкодно перетнути державний кордон України. Хабародавці пропонували кошти на загальну суму 4 000 грн та 400 злотих, за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції. А також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Неправомірні вигоди подорожні пропонували військовослужбовцям у пунктах пропуску «Рава – Руська» «Шегині» та «Краківець».

Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!

У 2020 році прикордонників Львівського загону намагалися підкупити у 120 випадках на загальну суму 105 тисяч гривень.

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