(ВІДЕО) На кордоні з Білоруссю у днищах вантажівок виявили дві партії контрабандних сигарет Суспільство | 20-11-2020, 13:53 0 27 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=z9BlcetoVLQ&feature=youtu.be



Цієї ночі, реалізовуючи завчасно надану оперативну інформацію, прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками митниці виявили в конструктивних особливостях двох вантажних транспортних засобів контрабандне куриво.



Спочатку під час огляду автомобіля «DAF», що прибув в пункт пропуску «Виступовичі» з вантажем фанери, охоронці кордону в підлозі причепу вантажівки виявили майже 10 тис. пачок сигарет білоруського виробництва марок «Фест» та «Credo».



Згодом, в цьому ж пункті пропуску, на українсько-білоруському кордоні, оглядаючи вантажний автомобіль «Renault», що перевозив ламіновану ДСП плиту, прикордонники виявили понад 12 тис. пачок тютюнових виробів, аналогічних марок, прихованих в днищі причепу.



Ввезти цигарки в Україну, перебуваючи за кермом транспортних засобів, намагались громадяни Білорусі.



Наразі тютюнові вироби та причепи вантажівок вилучено. Сума оцінки майна встановлюється. Іноземців, згідно з чинним законодавством України, притягнуто до відповідальності.





