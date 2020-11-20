Податкову знижку можна отримати до кінця року Суспільство | 20-11-2020, 13:56 0 32

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що громадяни, які не є суб’єктами господарювання та які протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, мають право на отримання податкової знижки за умови наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України.



Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на:



- навчання,



- отримання доступного житла за державними програмами,



- оплату допоміжних репродуктивних технологій,



- відсотки за іпотечним кредитом,



- внески на благодійність,



- страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя,



- пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.



Для отримання знижки необхідно:



1 - заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи;



2 - у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.





