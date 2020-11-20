Нелегальні мігранти, тютюнова контрабанда та незаконний видобуток гравію – гаряча доба прикордонників на Закарпатті Суспільство | 20-11-2020, 13:56 0 37





Щодоби військовослужбовці Держприкордонслужби активно протидіють тютюновій контрабанді, нелегальним мігрантам та іншим протиправним діям на кордоні. Так, впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили декілька спроб порушення державного кордону ставши на заваді тютюновим контрабандистам та нелегальним мігрантам, а також припинили незаконний видобуток гравію.



Тричі за добу тютюнові контрабандисти намагались переправити тютюнові виробі на українсько-румунському кордоні, проте військовослужбовці Мукачівського загону звели нанівець їх наміри вилучивши загалом понад 6 тисяч пачок тютюнових виробів. Учора близько 6-ї години ранку прикордонники відділення «Великий Бичків» за 30 метрів до кордону спинили двох правопорушників, які несли до сусідньої Румунії п’ять пакунків з 2,5 тисячами пачок сигарет. А неподалік від населеного пункту Ділове, у ході перевірки оперативної інформації, прикордонний наряд виявив місце накопичення контрабандного курива. Пачкарі мали намір незаконно перемістити вісім пакунків з 4 тисячами пачок сигарет. Ще одну спробу тютюнової контрабанди припинили в пункті пропуску «Дякове». Спільна оглядова група прикордонників та митників виявила 210 пачок сигарет під час перевірки транспортного засобу «Мерседес Спринтер». Тютюнові вироби водій мікроавтобуса, 23-річний громадянин Румунії, намагався приховати під декоративною обшивкою та сидінням. Виявлені тютюнові вироби, оцінені у 12,6 тисяч гривень та «Мерседес Спринтер» вартістю майже 260 тисяч гривень в іноземця вилучили.



А спільний прикордонний наряд офіцерів внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, оперативно-розшукового відділу загону та військовослужбовців відділу прикордонної служби «Солотвино», у ході реалізації оперативної інформації затримали двох громадян Іраку, які намагались потрапити до однієї з країн ЄС. Іноземців прикордонники затримали на відстані 100 метрів від українсько-румунського кордону. Наразі проводяться заходи з встановлення осіб, можливо причетних до організації незаконної подорожі нелегалів.



Також, за інформацією офіцерів внутрішньої та власної безпеки, учора на ділянці відділення прикордонної служби «Великий Бичків» затримано двох українців, які здійснювали незаконне видобування гравійно-піщаної суміші на береговій відмілині річки Тиса.



Щодо всіх затриманих правопорушників складено відповідні адмінматеріали.



