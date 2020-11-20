За втручання прокуратури суд повернув територіальній громаді приміщення у Брюховичах Суспільство | 20-11-2020, 14:28 0 26



Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави до Брюховицької селищної ради та ТзОВ про визнання недійсним і скасування рішення про приватизацію нежитлового приміщення, визнання недійсним договору купівлі-продажу.



Прокурорами в суді доведено, що органом місцевого самоврядування прийнято протиправне рішення про включення спірного приміщення комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. Крім цього, орендоване нежитлове приміщення підлягає до викупу орендарем, лише за умови здійснення ним невід’ємних поліпшень не менше як на 25% ринкової вартості майна за згодою орендодавця, чого у цій ситуації також не було здійснено.



Суд повністю погодився з доводами прокурора, визнав недійсним договір купівлі-продажу та скасував державну реєстрацію на право власності на цю будівлю, відтак суб’єкт підприємницької діяльності повернув приміщення у власність територіальної громади смт.Брюховичі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури